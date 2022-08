SC Magdeburg feiert klaren Testspiel-Sieg gegen Motor Saporischschja

Gleich 39 Tore warf der SC Magdeburg am Samstag in Haldensleben.

Haldensleben/dpa - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat sein erstes Vorbereitungsspiel deutlich gewonnen. Gegen den ukrainischen European League-Teilnehmer HK Motor Saporischschja siegten die Elbestädter in Haldensleben vor 600 Zuschauern mit 39:24 (19:11). Die Ukrainer werden in dieser Saison in der zweiten Handball-Bundesliga außer Konkurrenz antreten, wollen sich so für die internationalen Spiele fit halten.

Mit Nikola Portner im Tor und Lucas Meister am Kreis gaben die beiden Neuzugänge der Magdeburger ihr Debüt. Kurios: Das erste Schweizer Tor der SCM-Geschichte erzielte nicht etwa Meister, sondern Portner zum 19:11.

Bis zum scharfen Start im Supercup gegen den THW Kiel am 31. August in Düsseldorf bestreitet der SCM noch einige Tests, unter anderen gegen Chambery Savoie HB aus Frankreich (14. August) und Hannover Burgdorf (25. August).