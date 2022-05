Regisseurin fällt aus: Wildcats suchen Ersatz für Cecilie Woller

Halle (Saale)/MZ - Die Szene beim Trainingsauftakt ist bezeichnend: Während die Wildcats sich am Montagabend auf dem Parkett ihrer Neustädter Spielstätte bei einem lockeren Fußballspielchen praktisch in die neue Saison hineinkicken, sitzt Cecilie Woller in der angrenzenden Gerätebucht auf dem Ergometer und fährt Rad.