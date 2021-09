Pokalderby für die Wildcats: Thüringer HC kommt nach Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Bundesliga-Handballerinnen von Union Halle-Neustadt haben in der zweiten Runde des DHB-Pokals ein Heimspielderby zugelost bekommen. Am 2. Oktober 2021 (19 Uhr) empfangen die Wildcats die Spitzenmannschaft des Thüringer HC in der heimischen SWH-Arena.

In der 1. Runde des hatten alle Erstligisten ein Freilos. „Die Pokalauslosung hat uns ein schönes Derby beschert und ich freue mich, dass wir ein Heimspiel haben. Man kann nicht von Losglück oder Lospech sprechen“, so Union-Trainerin Katrin Welter via Vereinshomepage.

Am Sonnabend starten die Wildcats bei Sachsen Zwickau in die Bundesliga-Saison.