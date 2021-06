NOFV wählt Elfie Wutke als erste Frau zur Vizepräsidentin

Rangsdorf - Elfie Wutke ist neue Vizepräsidentin des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) und damit erste Frau in einer Führungsposition in einem der fünf deutschen Regionalverbände.

Die 49-Jährige wurde am Freitag bei einer NOFV-Präsidiumssitzung in Rangsdorf in das Amt gewählt, das durch die Wahl des bisherigen Vizepräsidenten Hermann Winkler zum NOFV-Präsidenten vakant war. Wutke, die nun einen von zwei Vizepräsidenten-Posten besetzt, war bislang Vorsitzende des Ausschusses Frauen- und Mädchenfußball.

Die Potsdamerin ist beruflich als Geschäftsstellenleiterin der Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure Berlin-Brandenburg tätig und noch heute Rekordspielerin des Magdeburger FFC. „Ich bin mir der Verantwortung bewusst und werde versuchen, das in mich gesetzte Vertrauen zu bestätigen“, sagte sie.

„Die Wahl von Elfie Wutke stellt eine Aufwertung des Frauen- und Mädchenfußballs dar, und ich freue mich, dass nun in unserem Regionalverband in der Führungsspitze die Frauen einbezogen werden“, sagte Winkler. (dpa)