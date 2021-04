Nils Dunkel gibt Olympia-Traum noch nicht auf

Halle (Saale) - Nils Dunkel war der große Pechvogel der zweiten EM-Qualifikation vor zweieinhalb Wochen. Der Turner aus Erfurt, der seit 2020 in Halle bei Hubert Brylok trainiert, riss sich bei einem Sturz das Syndesmoseband im linken Fuß an und musste operiert werden.

Trotzdem will der 24-Jährige seinen Traum von den Olympischen Spielen in Tokio noch nicht begraben. Wie er am Mittwoch über seinen Instagram-Kanal zeigte, trainiert er schon wieder in der Turnhalle in der Koch-Straße - ohne den verletzten Fuß zu belasten.

„Die Chancen auf Olympia sind sehr, sehr gering, aber sie sind noch da und auch die Ärzte sagen, es ist noch möglich“, hatte Dunkel zuvor bereits dem MDR gesagt. (mz)