Neues Saisonziel: SSC Weißenfels will jetzt Meister werden

Der SSC Weißenfels setzt sich zu Hause souverän gegen den BSV Ammendorf durch. Nun soll der Meistertitel in der Verbandsliga her.

Weissenfels/MZ - Der SSC-Express rollt weiter unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft. Das Team von Trainer Maik Zimmermann landete am Samstagnachmittag einen 5:0-Kantersieg gegen den BSV Ammendorf und bleibt auch weiterhin Tabellenführer in der Meisterrunde der Verbandsliga.