Neue Lichtblicke für die einstige Ruder-Hochburg Halle

Rudern Julia Lier hat mit ihrem Rücktritt in Halle eine große Lücke hinterlassen. Eine starke Juniorengruppe weckt Hoffnungen.

Julia Lier (Zweite v.l.) freut mit sich ihren Bootskolleginnen über Olympia-Gold in Rio. Das war der jüngste große Erfolg für die Ruderhochburg Halle.

Halle (Saale) - Das war ein Spaß - und zwar nicht nur für die Nachwuchs-Ruderer. Als die 14-jährigen Talente vom HRV Böllberg-Nelson mit ihrer Trainerin Michaela Schmidt für eine Übungseinheit spontan vom Boot aufs Fahrrad umstiegen, da schloss Julia Lier sich ihnen begeistert an. Die Olympiasiegerin, die 2019 ihre Skulls wegen Rückenproblemen aus der Hand legen musste und letzten Herbst ein Baby bekam, führte den Rad-Tross an Land entlang des Saaleufers an.

Die 29-Jährige zieht es nun wieder häufiger hin zu ihrem alten Verein - was Chefcoach Frank Köhler mit Freude registriert. „Dieses Miteinander verschiedener Generationen“, sagt Köhler, „das finde ich gut und das ist ja auch für uns immens wichtig“. Womit er auch schon bei einem der Probleme ist, die ihm die aktuelle Arbeit erschweren: „Es ist keiner von den Großen mehr da, an denen der Nachwuchs hochgucken kann.“ Die Zugpferde werden schmerzlich vermisst in der alten Ruderhochburg Halle.

Seit Liers Rückzug fehlt es an Spitzenathleten. Wenn in den nächsten Tagen das Olympiateam für Tokio berufen wird, dann wird kein Athlet vom Traditionsverein HRV Böllberg-Nelson darunter sein. Zu ersten Mal seit 1976 - bei den Spielen in Montreal holte Rüdiger Reiche für den SC Chemie Olympiagold - fehlt Halle beim Wettrudern im Zeichen der Ringe.

Lothar Trawiel kritisiert Zentralisierung der Ruder-Talente

Einem, dem das besonders schwer im Magen liegen muss, ist Lothar Trawiel. Der heute 73-Jährige hatte zu DDR-Zeiten das Trainingszentrum in Halle wie kaum ein anderer geprägt. Athleten wie Thomas Lange oder Uwe Heppner führte er zu Olympiasiegen und nach der Wende gab er in Ratzeburg seine Erfahrungen an die gesamtdeutschen Ruder-Asse weiter.

Lothar Trawiel und Thomas Lange 1992 bei Bootsarbeiten. Foto: imago

Seit 2010 lenkt und leitet Trawiel als erster Vorsitzender nun wieder seinen alten Verein. Überraschend kommt für den Fachmann Coach Halles Olympia-Abstinenz indes nicht. „Die Entwicklung war abzusehen“, sagt Trawiel und sieht das Problem übergeordnet: „Das System der Zentralisierung“, sagt der einstige Erfolgstrainer im Brustton der Überzeugung, „hat sich für uns Ruderer als nicht tauglich erwiesen.“

Seit drei Jahren fordert der deutsche Verband, dass alle potenziellen Kandidaten für große internationale Meisterschaften ständig gemeinsam an einem Bundesstützpunkt trainieren. Halle hat man diesen Status trotz des Olympiasieges von Lier nach 2016 aberkannt.

Halles Ruder-Talent Erik Kohlbach entschied sich für eine Berufsausbildung

Wer also für Schwarz-Rot-Gold rudern will, der muss spätestens nach dem Juniorenalter, also mit 19 Jahren, nach Berlin, Ratzeburg oder Dortmund wechseln. Das ist auch Bedingung für die weitere Förderung. Wobei: „Sportler werden ja erst dann abgesichert, wenn sie in der Spitze sind“, verweist Trawiel auf eine weitere Fußangel, „doch da muss man erstmal hinkommen“. Halles letztes großes Talent Erik Kohlbach beispielsweise wollte diesen Weg nicht gehen. Der Juniorenweltmeister von 2019, von dem Köhler sagt, „der hätte es schaffen können“, gab seiner Berufsausbildung den Vorrang.

Einen anderen, der das Ruder hätte übernehmen können, gibt es in der Ära nach Lier nicht. Erst bei den heute 17- und 18-Jährigen bringen sich gerade wieder Talente in Stellung. Bei den jüngsten verbandsinternen Überprüfungen in Köln und Hamburg hat der HRV-Nachwuchs um Maximilian Pfautsch die Chance gewahrt, sich für die Juniorenweltmeisterschaften im August in Bulgarien zu qualifizieren. Insgesamt sieben Jungen und Mädchen sind noch im Rennen.

„Wir haben da eine gute Truppe zusammen“, weiß Köhler. Selbst zu Zeiten des Corona-Lockdowns hat diese hart weitergearbeitet. Als gemeinsames Training nicht möglich war, nutzte jeder von ihnen zu Hause ein vom Verein bereitgestelltes Ruderergometer, berichtet Köhler. Alle haben ihre Hausaufgaben offenbar gemacht.

Julia Liers Lücke kann beim HRV Böllberg-Nelson nicht sofort geschlossen werden

Auch bei den Jüngeren gibt es Vieles, was Mut macht. „Bei den Landesmeisterschaften haben wir zuletzt mehrfach die Wertung gewonnen“, sagt Trawiel, das heißt besser abgeschnitten als der Nachwuchs aus dem Bundesstützpunkt Magdeburg, „das zeigt, dass wir nun auch wieder eine gute Breite haben.“

„Wir haben gewusst, dass die Lücke, die eine Julia Lier hinterlässt, nicht sofort geschlossen werden kann“, sagt Hardy Gnewuch, Halles Leistungssportchef vom Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt. Aber die jüngsten Ergebnisse „stimmen zuversichtlich und bestätigen, die Trainer machen eine sehr gute Arbeit“.

Auch die Bedingungen in Halle erfüllen alle Voraussetzungen mit der Eliteschule des Sports, dem Internat, einem Bootshaus mit Vollausstattung wie Ruderbecken, Ergometer- und Kraftraum sowie nun auch einem modernen Sanitärtrakt am Trainingskanal. Was einzig fehlt, sind gerade die Top-Sportler.

Daran wird gearbeitet. „Gebt uns noch ein bisschen Zeit“, sagt Köhler. Solange die Ruderer durch die Schule an Halle gebunden sind, kann er weiter ihre Entwicklung vorantreiben. Und vielleicht setzt ja ein Umdenken beim Verband ein, sollte nach Tokio alles auf den Prüfstand kommen. (mz)