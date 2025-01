Florian Wellbrock vom SCM im Interview: Wie der 27-Jährige sein enttäuschendes Abschneiden bei den Olympischen Spielen in Paris verarbeitet und warum er sich für die Fortsetzung der Karriere entschieden hat.

Nach der Enttäuschung von Paris: So plant Florian Wellbrock vom SCM seinen Neustart

Magdeburg - Während sich die Gefährten aus seiner Magdeburger Trainingsgruppe um Bernd Berkhahn noch bis morgen in der Höhe von Südafrika auf die neue Saison vorbereiten, hat Florian Wellbrock die Sportart gewechselt. Mit seiner Frau Sarah und seinen Eltern Anja und Bernd ist er nach Südtirol gereist, um zu wandern. „Das war schon lange geplant“, sagt der 27-Jährige vom SCM. Ein Plan, der ihm gutgetan haben wird und der auch von anderer Stelle empfohlen worden wäre, passt er doch zum Neustart nach der Enttäuschung bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr in Paris. Im Volksstimme-Interview spricht der Freiwasser-Olympiasieger über die Ergebnisse in Frankreich, über die Entscheidung für eine Fortsetzung der Karriere und über die nächsten Ziele.