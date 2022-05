Nach 0:7-Rückstand: Rot-Weiß Alsleben sorgt für Eklat beim 1. FC Merseburg

Merseburg/MZ - Volker Dietrich erlebte am Rand das berühmte Wechselbad der Gefühle. Der Vereinschef vom 1. FC Merseburg freute sich in der Landesliga-Heimpartie gegen Rot-Weiß Alsleben zunächst unter anderem darüber, dass am Ulmenweg nach langer Zeit endlich mal wieder auf dem Rasenplatz und nicht auf Kunstrasen gekickt wurde.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<