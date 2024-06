Motoball-Bundesliga Mit Video: Dramatisches Spiel MBC 70/90 gegen Pattensen: Rote Karte für Halles Kapitän

Die Motoballer des MBC 70/90 Halle mussten am Wochenende in der heimischen Arena in Halle-Neustadt nach einer umkämpften Partie dem Gegner aus Pattensen den Sieg überlassen.