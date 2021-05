Michael Rehschuh will FSA-Präsident werden

Halle (Saale) - Der ehemalige Oberliga-Spieler des Halleschen FC, Michael Rehschuh, will sich am 26. Juni zum Präsidenten des Fußball-Landesverbandes (FSA) wählen lassen. Der 61-Jährige gehört seit acht Jahren zum Präsidium des FSA und war dort für die Vereinsentwicklung und Qualifizierung verantwortlich.

„Ich habe in den vergangenen acht Jahren im Präsidium vieles angeschoben und und möchte den Verband noch weiter voranbringen. Diese Kontinuität ist in meinen Augen wichtig, aber noch wichtiger wird es sein, gemeinsam mit den Vereinen zu arbeiten. Der Verband muss sich wieder als Dienstleister für die Vereine verstehen“, so Rehschuh bei fupa.de.

Zuletzt galt auch Sachsen-Anhalts ehemaliger Innenminister Holger Stahlknecht als Kandidat auf den vakanten Präsidenten-Posten beim FSA. (mz)