Lukas Dauser: Seine Marotten, seine Familie und seine Hochzeitspläne

Halle (Saale)/MZ - Er ist das Gesicht des deutschen Turnens: Lukas Dauser. Viel ist über den in Halle trainierenden Bayern seit seinem Olympiasilber 2021 geschrieben worden. Doch es gibt noch immer einige Geheimnisse um den 29-Jährigen, der bei der WM in Liverpool ab Montag an die Geräte gehen wird. Für die MZ plauderte er aus dem Nähkästchen.