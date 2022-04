Luise Malzahn mit guten Chancen bei Judo-EM in Sofia

Sofia/MZ - Judoka Luise Malzahn vom SV Halle geht mit guten Medaillenchancen in die Europameisterschaft in Sofia. Am Sonntag kämpft die 31-Jährige in der Klasse bis 78 Kilogramm um den Titel.

Hinter der Französin Madeleine Malonga, die bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille gewann, ist sie an zwei gesetzt. Anna-Maria Wagner, Malzahns große nationale Rivalin und Bronze-Medaillengewinnerin in Tokio, startet nicht bei der EM.