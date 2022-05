Kritik am früheren Saisonende: VfL Halle 96 fühlt sich vom NOFV benachteiligt

Halle (Saale)/MZ - Die Kapuze an seiner Jacke nutzte Farih Kadic. Das Kleidungsstück sollte den Trainer vom Oberligisten VfL Halle 96 am Samstag vor den äußeren Bedingungen schützen. Pausenlos fegten kalte Windböen über den Platz. Und auch seine Spieler mussten sich scheinbar erst einmal an die Begleitumstände gewöhnen.