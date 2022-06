Klassenerhalt perfekt: Gisa Lions jubeln trotz Corona-Problemen

Die Gisa Lions werden auch in der Saison 2022/23 wieder in der Frauen-Basketball-Bundesliga antreten.

Halle (Saale)/MZ - Die 1.000er Marke ist nun geknackt. In ihrer vierten Saison für Halles Erstligabasketballerinnen hat Barbora Kasparkova das persönliche Punktekonto in den vierstelligen Bereich hochtreiben können. Ob die mittlerweile zur Kapitänin aufgestiegene Tschechin demnächst noch ein paar Zähler draufpacken kann, steht allerdings in den Sternen.