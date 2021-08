Kapitän Alexander Weber: „Der Aufstieg ist nicht so unser Ziel“

Aschersleben/MZ - Aschersleben 13.30 Uhr. Das Wetter passt. Kein Regen und über dem Gelände der Sporthalle am Bestehornpark strahlt die Sonne in einem freundlichen Mix. Der HC Aschersleben hat zum Familienfest eingeladen.

Eine Premiere, die für die Verantwortlichen um Nachwuchskoordinator Michael Ruck am Samstag ein Erfolg war. Viele Familien strömten zu den Alligators, um sich die verschiedenen Mannschaften und die Sportart Handball näher anzusehen. Broschüren lagen aus. Am Glücksrad konnten Preise erdreht werden und Handball wurde natürlich auch gespielt. Den Anfang machten die Minis unter den Handballern. So trafen sich auf dem Kleinfeld die F- und E-Jugend von Aschersleben und Bernburg zu spannenden Spielen. Auch die weibliche Jugend des HC zeigte ihr Können. Auf dem Spielfeld - mit den üblichen Abmaßen - gab es ein Spiel gegen die HG 85 Köthen. Die männliche A-Jugend hatte den ASV Sangerhausen als Gegner. Und dann kam wohl der sportliche Höhepunkt des Familienfestes: Die Präsentation der ersten Herrenmannschaft der Alligators um den Kapitän Alexander Weber.

„Die Liga ist gut besetzt und einige Mannschaften hatten wenig Aderlass im Kader“

Das Team tritt auch in der neuen Saison in der Mitteldeutschen Oberliga an. Gegner sind da unter anderem der HC Einheit Plauen aus dem Vogtland oder Concordia Delitzsch, in knapp 14 Tagen der erste Gegner der Alligatoren. „Die Liga ist gut besetzt und einige Mannschaften hatten wenig Aderlass im Kader“, so Weber, der in seine mittlerweile zehnte Saison in Aschersleben geht. Bei den Alligatoren gehört der aktuelle Kapitän und Rückraumspieler zu den alteingesessenen Akteuren wie auch Torwart Mantas Gudonis, der während der neuen Spielzeit seinen 42. Geburtstag feiert.

„Der Aufstieg ist nicht so unser Ziel. Das wissen alle, die uns kennen, dass der Aufstieg unrealistisch ist. Der Abstiegskampf wird hart. Ich will auch nicht immer das Ziel Kampf gegen den Abstieg ausgeben. Mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld bin ich schon zufrieden“, sagt Weber zu den Saisonzielen der ersten Herrenmannschaft und fügt hinzu: „Nach den letzten anderthalb Jahren ist es schwer, ein Saisonziel zu fassen. Mir würde es gut gehen, wenn wir alle Spiele der Saison durchkriegen würden, das entscheide ich aber nicht.“ Man wolle gut vor den Fans dastehen und die Heimspiele gewinnen. Mit einem Problem im Kader haben die Handballer schon seit Jahren zu kämpfen. Im Team sind viele Spieler, die ihr täglich Brot als Polizisten verdienen und somit nicht immer zur Verfügung stehen, weil beispielsweise Fußballspiele am Wochenende von den Gesetzeshütern abgesichert werden müssen.

Lok Schönebeck war der zweite Testspielgegner

Es sei immer eine Wundertüte, wer beim HC auf dem Parkett steht. Deshalb freut sich Weber auch über Neuzugänge. Diverse Namen kursierten schon im Umfeld, aber genaues wusste der Kapitän nicht. „Wir spielen schon lange zusammen Handball. Das ist der Vorteil unserer Mannschaft. Wir sind eingespielt“, lobt Weber das Team trotz der Problematik mit einigen Mitspielern, die aus beruflichen Gründen am Spieltag auch mal fehlen können. Wenn alle Handballer mit an Bord seien, könne man gerade zu Hause jedes Team schlagen.

Apropos Zuhause: Beim Familienfest war Lok Schönebeck zum zweiten Testspiel in der Saisonvorbereitung in Aschersleben zu Gast. „Das Spiel dient der Vorbereitung, um den Rhythmus zu finden“, erklärt Weber. Bereits in der Vorwoche habe man den ersten Test gegen Lok absolviert und einen Sieg mit zehn Toren Differenz herausgeworfen. Und was gibt es vonseiten der Sportler zum Familienfest zu sagen? „Das Erste, was ich dachte, als ich auf den Parkplatz kam: Mann, ist das voll hier. Schön, dass das Familienfest so angenommen wird. Das hätte ich so nicht erwartet und ich bin positiv überrascht“, gesteht Weber.

Positiv überraschen will er mit seinen Mannschaftskollegen auch in der Mitteldeutschen Oberliga im Handball. Am 11. September beginnt die neue Spielzeit. Mal schauen, wie viel Biss die Alligatoren aus Aschersleben haben – ob auswärts oder daheim. Beim Familienfest hat der Verein die Zuschauer schon mal überzeugt.