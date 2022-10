Jegor Jagupov fliegt vom Platz, VfL Halle 96 verliert gegen Plauen

Halle (Saale)/MZ - Der Spaziergang mit der Freundin am freien Montag, er half Jagupov ein wenig, um die Geschehnisse des Wochenendes zu verarbeiten. Am Samstag unterlag der Stürmer mit dem VfL Halle 96 in der Fußball-Oberliga beim VFC Plauen mit 0:3. Und bei Jagupov blieb nicht nur Enttäuschung über die Niederlage zurück, sondern auch ein schlechtes Gewissen.

