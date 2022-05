„Jeder ist ein Puzzleteil“: Wildcats feiern den nächsten wichtigen Sieg

Union erkämpft trotz einer Schwächephase in Bensheim die Siegpunkte. Was Halle beinahe zum Verhängnis wird und wer sich besonders auszeichnen kann.

Halle (Saale)/MZ - In den Stunden nach ihrem großen Auftritt ließ die so praktisch veranlagte Simone Spur Petersen dann doch ein bisschen Nostalgie zu. Die Dänin in Diensten des halleschen Handball-Erstligisten trat am Samstagabend nicht die Heimreise mit ihren Wildcats an und blieb stattdessen in Bensheim, um Zeit mit ihrem Freund dort zu verbringen und alte Bekannte wiederzusehen.