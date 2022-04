Handball-Liga kennt keine Gnade: Wildcats müssen ohne zwölf Spielerinnen antreten

Halle (Saale)/MZ - Boykott oder nicht? Am Ende entschieden sich die letzten Verbliebenen der Handball-Frauen von Union Halle-Neustadt nach dem Training am Freitagnachmittag zähneknirschend: Wir treten am Sonnabend trotz äußerst prekärer Personallage zum Heimspiel gegen die Sport-Union Neckarsulm (19 Uhr) an.