Zu viele Fehler, zu wenig Einsatz: Kopflose Wildcats stecken in der Krise

Helena Mikkelsen kommt an Mareike Thomaier nicht vorbei.

Halle (Saale)/MZ - Die Schlussszene passte ins Bild: Julia Niewiadomska konnte bei dem Siebenmeter, den Union praktisch mit dem Abpfiff des Handball-Erstligaspiels gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag in der heimischen SWH-Arena zugesprochen bekam, den Ball einfach nicht an der Gäste-Keeperin vorbeizirkeln.