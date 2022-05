Halles Sprinter lassen bei Mehrkampfmeisterschaften aufhorchen

Halle (Saale)/MZ - Diesmal ging’s nicht um Titelehren, sondern um Selbstbestätigung: Bei den Einladungsrennen im Rahmen der Mitteldeutschen Mehrkampfmeisterschaften am Wochenende in Halles Robert-Koch-Stadion haben Halles Sprinttalente mit schnellen Zeiten aufhorchen lassen.

Marlene Körner (18) legte die 100 Meter in 11,60 Sekunden zurück - so schnell wie nie. Damit knackte die SV-Athletin sogar die Norm für WM der U 20 in Cali. Und ihr Trainingsgefährte Julien-Kelvin Clair (19) glänzte in 10,67 sowie auf der doppelt so langen Strecke in 21,67 Sekunden.

Das erscheint umso bemerkenswerter, weil Halle ja vom Verband als Bundesstützpunkt für Wurf- und Stoßdisziplinen sowie den Mehrkampf geführt wird und nicht vordergründig als Sprinthochburg.

Halles Eugen Ray hielt DDR-Rekord über 100 Meter

Für Furore gesorgt hatten Halles schnelle Männer und Frauen vor allem in der Vergangenheit. Wie Eugen Ray, der mit 10,12 Sekunden in der Vorwendezeit den DDR-Rekord hielt. Die Sprinttradition setzten später ein Steffen Görmer (1993: 10,28 Sekunden) oder Andre Ernst (2001: 10,45) fort.

Und mit Katja Wakan war kurz nach der Jahrtausendwende eine Hallenserin international vorn mit dabei. Die 11,37-Sprinterin war bei EM, WM und Olympia mit der Staffel immer nur knapp am Podest vorbeigerannt.

„In der U 20 war Katja tatsächlich nicht so schnell wie jetzt Marlene“, weiß ihrer beider Trainer Burkhard Gäbel. Dennoch hält er den Ball flach. „Körners Leistung jetzt ist gut, keine Frage, aber sie muss diese in den nächsten Wochen in den Qualifikationsrennen noch bestätigen“, erklärt der Coach die große Herausforderung.

Halles Sprint-Trainingsgruppe pusht sich zu starken Zeiten

Das Talent seines Schützlings bestätigt er. „Jetzt, wo sie die Abiturprüfungen so gut hinter sich gebracht hat, ist eine Menge Duck weg“, sagt Gäbel, lobt zudem Körners Belastungsverträglichkeit. „Wir hatten eine harte Trainingswoche mit Sprints über 150, 200 Metern nonstop, in hoher Intensität - und nur nach anderthalb Tagen Regeneration hat sie das Ding gerockt“, staunt selbst Gäbel.

Körner profitiere zudem von einer starken Trainingsgruppe, zu der neben Clair auch Yannick Herden gehört, der mit 21,97 Sekunden über 200 Meter ebenfalls überzeugen konnte. „Die Jungs und Mädels verstehen sich alle gut auch außerhalb des Sports, pushen sich in Training.“

Setzt Halle also künftig wieder verstärkt auf Sprinter? „Schnelligkeit ist eine Grundbedingung auch für alle anderen Disziplinen“, sagt der erfahrene Coach, warum darauf im Training von klein auf ohnehin viel Wert gelegt wird.