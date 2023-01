Testspiel gegen Lok Leipzig sorgt für noch mehr Optimismus beim VfL Halle 96

Halle (Saale)/MZ - Ein Test gegen einen Regionalligisten, um zu testen, wie es in der Regionalliga sein könnte? „Definitiv nicht“, wiegelt Dieter Hausdörfer lachend ab. Das Spiel gegen Lok Leipzig am Samstag, das erste nach der Winterpause für den VfL Halle 96, sei vielmehr dazu da gewesen, „um zu gucken, was schon gut funktioniert und was noch nicht“, sagt der Cheftrainer des der Fußball-Oberligisten. „Und das ist sehr gut aufgegangen.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.