Pleite trotz Zwei-Tore-Führung: VfL Halle 96 erlebt seinen BVB-Moment

Gleich vier Gegentore kassierte der VfL Halle 96 in Ludwigsfelde.

Ludwigsfelde/Halle (Saale)/MZ - Das Unheil nahm früh seinen Lauf. Viel früher auch, als es ein flüchtiger Blick auf die Statistik erahnen lässt. Da liest sich der Spielfilm so: Der VfL Halle 96, mit zwei Siegen in die Fußball-Oberliga gestartet, führte beim punktlosen Ludwigsfelder FC am Sonntag bis zur 59. Minute mit 2:0. Nur, um dann einzubrechen.