VfL 96 Halle steht plötzlich an der Spitze

Halle (Saale)/MZ - In diesen Tagen sind sie beim VfL Halle große Freunde vom klassischen Winter voller Eis und Schnee. Und es wirkt so, als sei der Winter auch ein Verbündeter des VfL, schließlich ist es seiner Strenge zu verdanken, dass die 96er auf einmal vom Platz an der Sonne der Fußball-Oberliga grüßen.