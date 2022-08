Vorstoß für Mädchen in männlichen A-Jugend-Teams sorgt für Diskussionen

In Sachsen-Anhalt dürfen jetzt in Ausnahmen Mädchen auch in der A-Jugend bei den Jungs in der Landesliga mitspielen. Warum das eigentlich nicht erlaubt ist.

Magdeburg/Halle (Saale)/MZ - Bei einigen Vereinen und Kreisverbänden im Land regt sich wieder einmal Unmut. Anfang des Jahres hatte der Vorstand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) die Entscheidung getroffen, die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg in die Verbandsliga zu integrieren, ohne dass die sich sportlich dafür qualifizieren musste. Von Seiten der Vereine hatte es dafür viel Kritik gehagelt.

Nun steht eine aktuelle Neuerung des Jugendausschusses des FSA im Kreuzfeuer der Kritik. In der vergangenen Woche hatte der Verband auf seiner Webseite und in Schreiben an die Jugendausschüsse der Kreisfachverbände verkündet, dass Mädchen im Landesligaspielbetrieb der männlichen A-Junioren mitspielen könnten. Konkret wird damit die Möglichkeit geschaffen, dass Mädchen der Jahrgänge 2004/2005 in Juniorenmannschaften spielberechtigt sind.

Unterschiedliche Meinungen

Kritisch, aber auch befürwortend, wurde diese Information zunächst diskutiert. „Wir fühlen uns überrumpelt. Wir sind da nicht mitgenommen worden“, sagt Stefan Kupski, Präsident des Kreisfachverbandes (KFV) Saalekreis. Zugleich gibt er zu bedenken, dass der Ausschuss seiner Ansicht nach nicht rechtskonform gehandelt habe.

„In der Jugendordnung ist klar geregelt, dass nur bis zur B-Jugend gemischte Mannschaften spielen dürfen. Der Beschluss würde also gegen die Jugendordnung verstoßen. Und die kann meines Erachtens nur der Gesamtvorstand, zu denen auch die Kreisfachverbände gehören, ändern“, führt er weiter aus.

Und Kupski sieht noch ein anderes Problem: „Änderungen zum Spielwesen müssen bis zum 1. Mai beschlossen sein und zum 1. Juni in Kraft treten. Der Jugendausschuss hat das umgangen, indem er seine Durchführungsbestimmungen geändert hat. Das geht aber so nicht“, erklärt er. Zudem sieht er auch eine sportliche Benachteiligung der Mannschaften, in denen Mädchen spielen. „Ich denke, in dieser Altersklasse ist die Fairness nicht mehr gegeben“, fügt er hinzu.

Auf MZ-Nachfrage stellt Thomas Paris, Präsident des Stadtfachverbandes (SFV) Halle, der im Jugendausschuss des FSA sitzt, nun klar, dass sich die Situation anders darstellt. „Es gibt keinen Beschluss des Jugendausschusses. Wir haben eine Empfehlung an den Vorstand gegeben, der aber noch vom Gesamtvorstand beschlossen werden muss“, erklärt er.

Mädchenfußball bleibt Thema

Konkret geht es in der Sache um eine Ausnahmegenehmigung für zwei Mädchen aus dem Jerichower Land, die nach ihrem Wechsel zu den A-Juniorinnen gern weiter Fußball spielen würden. In der näheren Umgebung gibt es für sie keine Frauenmannschaft, in der sie spielen könnten. Daher habe der Verein den Antrag gestellt, dass beide in der neuen Saison in ihrem Verein bei den A-Junioren in der Landesliga spielen können. „Es war ein Anliegen des Vereins und nicht des FSA“, betont Thomas Paris. Und er ergänzt: „Natürlich müssen wir über das Thema mit den Vereinen und Kreisverbänden im Gespräch bleiben.“

Dann meldet sich Sören Osterland, Vizepräsident Vereinsentwicklung im FSA, in der Sache zu Wort. Er gehört zu den Initiatoren der Ausnahmeregelung. „Wenn es um Einzelfälle in unserem Flächenland geht, wollen wir uns dem nicht verwehren und den Mädchen die Chance einräumen, weiter Fußball zu spielen. Wir sind darum bemüht, jeden Fußballer und jede Fußballerin mitzunehmen.“

Zugleich weist er darauf hin, dass es in der Jugendordnung keine spezielle Regelung gibt, die die Verfahrensweise in der A-Jugend regelt. „Daher kann das der Jugendausschuss mittels entsprechenden Durchführungsbestimmungen regeln“, erläutert er. Zudem stellt er klar, dass der FSA die Entscheidung nur für diese Saison getroffen habe und diese nur für die Landesliga in der A-Jugend gelte.

„Die Sonderfälle werden grundsätzlich im Frauen-und Mädchenausschuss beraten und als Einzelfälle entschieden“, sagt er. Und er fügt hinzu: „Wir werden uns dem Thema Mädchen in Juniorenmannschaften nicht verschließen und werden das in den Ausschüssen und im Gesamtvorstand weiter diskutieren, so wie wir das Thema Mädchenfußball weiter diskutieren werden.“

Neben kritischen Argumenten bekommt der FSA aber auch Zustimmung zu den Ausnahmeregelungen. „Ich persönlich sehe da überhaupt keine Diskrepanz, wenn Jungs und Mädchen in diesem Jahrgang zusammenspielen. Außerdem ist die Zahl der Sonderfälle verschwindend gering“, sagt etwa Mathias Leschek vom KFV Burgenland. „Man erkennt oftmals kaum Unterschiede in der Spielweise. Zudem sind die Jungs und Mädchen meist zuvor in einer Mannschaft groß geworden. Man sollte ihnen also die Möglichkeit einräumen, weiter in einem homogenen Team zu spielen.“

Eine zukünftige Regelung in der Jugendordnung strebe man im gemeinsamen Diskurs mit allen an, erklärt Sören Osterland. „Wir müssen dem Frauenfußball insgesamt mehr Bedeutung geben und dabei Fragen möglichst unbürokratisch lösen“, sagt er abschließend. Das dürfte sicher auch bei Stefan Kupski und anderen Skeptikern auf Zustimmung stoßen.