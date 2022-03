Fünfter Sieg in Folge: Gisa Lions bauen Serie gegen Saarlouis weiter aus

Halle (Saale)/MZ - Die Gisa Lions kommen in der Frauen-Basketball-Bundesliga gegen Ende der Saison immer besser im Form. Am Donnerstagabend gelang dem Team aus Halle ein 68:66 gegen die Saarlouis Royals - es war der fünfte Sieg in Serie.

Damit haben die Lions den Klassenerhalt in der Bundesliga so gut wie sicher. Zuletzt hatte die Mannschaft von Trainerin Katerina Hatzidaki unter anderem auch die Top-Teams Rheinland Lions und Eisvögel Freiburg besiegt.

Durch die Siegesserie hat Halle weiterhin die Chance auf den Sprung in die Playoffs. Noch drei Spiele stehen in der regulären Saison an.