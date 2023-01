Köthen/dpa/MZ - Die winzigkleine Hand auf dem Foto, die Franziska Hildebrands Zeigefinger umklammert, verrät: Die frühere Biathlon-Weltmeisterin aus Köthen ist nun Mama. Über Facebook teilte die 35-Jährige am späten Dienstagabend mit: „Wir freuen uns so sehr, dass du da bist, kleine Frau.“

Mit ihr freuten sich mehrere tausend Follower. Glückwünsche aus aller Welt zur Gründung ihrer kleinen Familie erreichten die weit über Sportler-Kreisen hinaus populäre Ex-Biathletin.

Franziska Hildebrand hatte ihre Schwangerschaft im September öffentlich gemacht und daraufhin direkt ihre Karriere beendet. Eigentlich wollte sie noch bei der Heim-WM im Februar in Oberhof an den Start gehen und hatte dafür im vergangenen Jahr auch an der Saisonvorbereitung teilgenommen.

„Ich hatte einen Traum, ich hatte eine Zielstellung und hatte einen Plan auf dem Weg nach Oberhof ... und dann kam das Leben dazwischen“, schrieb Franziska Hildebrand damals und freute sich auf den ersten Nachwuchs.