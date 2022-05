Die Mentalitäts-Monster vom UHC Weißenfels

Weissenfels/MZ - Nur noch vier Spiele trennen die Floorballer des UHC Weißenfels von den Playoff-Spielen in der ersten Bundesliga. Mit dem 5:4-Sieg am Samstag gegen die Floor Fighters Chemnitz stellte das Team um Coach Illka Kittilä zudem eine erste Weiche in Sachen Heimrecht.