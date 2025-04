Piesteritzer gewinnen in der Fußball-Landesliga in Roßlau. Kemberg rettet in Unterzahl ein Remis. Elster verliert 3:6. Spitzenreiter Gräfenhainichen trumpft in der Landesklasse stark auf.

Wittenberg/MZ. - Erfolge zahlen sich aus: Der FC Grün-Weiß Piesteritz – das ist das beste Team der Rückrunde in der Fußball-Landesliga – ist auch in der aktuellen Tabelle auf Rang zwei geklettert. Am Samstag wird in Roßlau 3:1 gewonnen. Vor 83 Zuschauern treffen Niclas Mattias Bierwirth (10.), Dennis Wendt (33.) und Lukas Hehne (84.). Das Ehrentor erzielt Jeremy-Niklas Berke (88.). „Am Ende war es ein glücklicher Sieg. Roßlau hätte sich ein Remis verdient. Die Gastgeber haben viele Chancen liegen gelassen. Wir gehen durch zwei Standards in Führung. Ein Konter bringt das 3:0“, so FC-Trainer Tobias Klier.