Erstmals jubelt ein Dzemski beim Chemiepokal

Halle/MZ - Die Idee war ja nicht schlecht: Um diese 47. Auflage noch mehr ins mediale Rampenlicht zu rücken, hatten sich die Veranstalter des Chemiepokal-Boxturniers ausgedacht: Wir ziehen den Finalkampf von Lokalmatador Argishti Terterjan einfach schon auf den Samstag vor. Schließlich hatte sich der MDR angekündigt, um an diesem Tag ein paar Szenen zu drehen. Pech nur, dass die Fernsehleute dann doch erst am Sonntag aufschlugen. So fand Terterjans einstimmiger Punktsieg nur in der SWH-Arena von Halle-Neustadt Beachtung. Was nicht nur die Organisatoren sondern auch den Kämpfer ärgerte: „Dumm gelaufen, es war aber wirklich ein guter Test gegen einen guten Gegner“, sagte Terterjan zu seinem 5:0-Punkterfolg über Francesco Messineo aus Baden-Württemberg.

