Erneuter Zoff um den Saisonverlauf: Fußball-Oberliga soll eher enden

Weissenfels/MZ - So langsam biegt Oberligist Blau-Weiß Zorbau in Sachen Restart auf die Zielgerade ein. Mit dem letzten Testspiel gegen Blau-Weiß Farnstädt endet die Vorbereitung auf Teil zwei der Oberligasaison. Die startet bereits in einer Woche mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Fahner Höhe.