Erfolgreiches Wochenende für Floorball-Teams aus Weißenfels

Die Herren des UHC Weißenfels hatten am Samstag allen Grund zum Jubeln. Sie besiegten Kaufering klar mit 8:4.

Weissenfels/MZ - So langsam kommt der UHC-Express in der Bundesliga ins Rollen. Sowohl die Floorball-Damen, als auch ihre männlichen Vereinskollegen konnten am Wochenende wichtige Siege erringen.