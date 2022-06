Ein letztes Mal geht es um Punkte: VfB Sangerhausen erwartet Eintracht Elster

Für den VfB Sangerhausen und Eric Hildebrandt endet die Saison am Samstag.

Sangerhausen/MZ - Kurzerhand zur „Frauensache“ hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt das Endspiel im FSA-Ligapokal erklärt. Am 26. Mai treffen nämlich der Verbandsligist VfB Sangerhausen und die Elf von Verbandsliga-Aufsteiger Eintracht Emseloh unter der Leitung von Schiedsrichterin Josefin Böhm aufeinander. An den Seitenlinien unterstützen Silke Galetzka und Elfi Schwander die 28-Jährige, die als Schiedsrichterin in der 2. Frauen-Bundesliga amtiert.