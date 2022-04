Cindy Roleder wird Mitteldeutsche Mehrkampfmeisterin

Halle (Saale)/MZ - Die Muskeln schmerzen. Die Beine sind ein bisschen schwer, „aber das ist okay so“, sagt Cindy Roleder - und wirkt trotz des „platt seins“ ausgesprochen fröhlich.Irgendwie fühlt es sich ja auch gut an, in einem Wettkampf alles aus sich herausgeholt zu haben. Endlich mal wieder.