Cindy Roleder will Medaille beim Heimspiel in Leipzig

Leipzig/Halle (Saale)/MZ - Das Töchterchen weiß schon, was die Mama da tut. „Die Kleine schaut auf dem Bildschirm oder dem I-Pad zu, wenn ich laufe“, erzählt Cindy Roleder stolz. So wird das auch am Samstag sein, wenn die Hürdensprinterin bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig um eine Medaille kämpft.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<