So plant Cindy Roleder ihre Hallen-Saison

Cindy Roleder hat sich von ihrer Erkrankung gut erholt. Was sich die „schnellste Mama Deutschlands“ für die Hallensaison über die Hürden vornimmt.

Cindy Roleder sicherte sich im Februar 2022 in Leipzig mit 8,13 Sekunden über 60 Meter den Hallentitel.

Halle (Saale)/MZ - Es war für eine Trainingsstätte ungewöhnlich still. Nur der Staubsauger des Hallenwarts, der die Außenumrandung des Laufovals bearbeitete, brummte am Donnerstagvormittag in der Brandbergehalle.