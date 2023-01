Warum Halles Turner eine 150.000 Euro teure Hebebühne bekommen

Halle (Saale)/MZ - Die Stars sind außer Haus, die Gelegenheit ist also günstig: Während Lukas Dauser, Nils Dunkel und Nick Klessing mit den besten deutschen Turnern im Auswahlcamp in Kienbaum für die EM (19. bis 22. April in Antalya) und WM (29. September bis 8. Oktober in Antwerpen) powern, hat ein Bautrupp in ihrer heimischen Trainingsstätte das Kommando übernommen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.