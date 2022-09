Macht Tommy Kind gegen Ex-Klub VfL Halle 96 den Unterschied für Zorbau?

Blau-Weiß Zorbau trifft in der dritten Runde des Pokals auf den VfL Halle. Wieder an Bord ist dann Stürmer Tommy Kind, der auf seinen Ex-Verein trifft.

Am Samstag treffen Blau-Weiß Zorbau (weiße Trikots) und der VfL Halle 96 erneut aufeinander.

Zorbau/MZ - Gerade einmal vier Wochen ist es her, dass sich Blau-Weiß Zorbau und der VfL Halle 96 im direkten Duell in der Oberliga Süd gegenüberstanden. Am Samstag treffen nun beide Teams im Rahmen der dritten Runde des Landespokals erneut aufeinander.