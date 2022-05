Blau-Weiß Günthersdorf betreibt Formaufbau im Harz

Blau-Weiß Günthersdorf absolviert am Samstag das erste Pflichtspiel des neuen Jahres. Wie sich die Mannschaft darauf vorbereitet hat.

Merseburg/MZ - Es gab Zeiten, in denen forderten die Spieler von Blau-Weiß Günthersdorf gleich an mehreren aufeinanderfolgenden Wochenenden ihre Testspielgegner heraus. Gegen höher- sowie auch unterklassige Mannschaften wurde die eigene Verfassung ermittelt. Während einer mehrwöchigen Vorbereitungsperiode kam auf die Art dann eine ganze Menge an aussagekräftigen Vergleichen zusammen.