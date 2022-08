Blau-Weiß Farnstädt geht gegen FCM die Luft aus

Bis zur 75. Minute hält Blau-Weiß Farnstädt das Ergebnis gegen die U 23 des 1. FC Magdeburg in Grenzen. Dann kommt es doch noch zu einer klaren Niederlage.

Farnstädt/MZ - Die Stimmung nach der 0:5-Niederlage im Heimspiel gegen Tangermünde am zweiten Spieltag gegenüber dem 1:6 gegen die U 23 des 1. FC Magdeburg am Samstag war im Lager der Blau-Weißen in Farnstädt deutlich differenzierter. Während die Enttäuschung nach dem 0:5 riesengroß war, hielt sie sich nach der Niederlage gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Magdeburg doch im Rahmen.