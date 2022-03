Erster Weltcup nach Olympia: Franziska Hildebrand startet in Kontiolahti

Franziska Hildebrand läuft am Wochenende wieder Weltcup-Rennen.

Halle (Saale)/MZ/sid - Mit Olympiasiegerin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) an der Spitze reist das deutsche Biathlon-Team zum Weltcup am Wochenende in Kontiolahti/Finnland.

Neben der 33-jährigen Herrmann, die in Peking Gold im Einzelrennen gewonnen hatte, starten aus der mit Olympiabronze dekorierten Staffel noch Vanessa Hinz (Schliersee), Vanessa Vogt (Rotterode) und Franziska Preuß (Haag). Janina Hettich (Schönwald) und Franziska Hildebrand (Köthen) komplettieren den Kader.

Franziska Hildebrand kehrt in den Biathlon-Weltcup zurück

Hildebrand hatte die Olympische Spiele verpasst, weil sie trotz zuletzt starker Leistungen im Weltcup nicht für den deutschen Kader berücksichtigt worden war. Zuletzt war sie entsprechend wieder im zweitklassigen IBU-Cup in Nove Mesto gestartet.

Bei den Männern, die in Peking ohne Medaille blieben, gehen Johannes Kühn (Reit im Winkl), Erik Lesser (Frankenhain), Philipp Nawrath (Nesselwang), Roman Rees (Freiburg) und David Zobel (Partenkirchen) in die Loipe.

„Es hat gut getan, mal ein bisschen durchzuschnaufen, sich vom Jetlag und den kräftezehrenden Bedingungen in Peking zu erholen“, sagte der Sportliche Leiter Bernd Eisenbichler: „Wir freuen uns jetzt auf die letzten drei Wochen dieser Saison, wir sind hoch motiviert.“