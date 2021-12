Trotz guter Leistungen: Franziska Hildebrand verliert ihren Weltcup-Platz wieder

Franziska Hildebrand zeigte beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen gute Leistungen, muss aber dennoch zurück in den IBU-Cup.

Hochfilzen/MZ - Trotz guter Leistungen beim Weltcup in Hochfilzen muss Franziska Hildebrand ihren Platz im deutschen Team wieder räumen. Beim kommenden Biathlon-Weltcup im französischen Annecy-Le Grand Bornand wird die Kötherin nicht mehr an den Start gehen und stattdessen im zweitklassigen IBU-Cup in Obertilliach (Österreich) dabei sein.

Die 34 Jahre alte Hildebrand hatte am Wochenende in Hochfilzen ihr Weltcup-Comeback nach mehr als 20 Monaten Abstinenz gegeben und dabei respektable Ergebnisse eingefahren. In Sprint (Platz 37) und Verfolgung war die Köthenerin jeweils klar schneller als ihre teaminterne Konkurrentin Janina Hettich. Für eine zweite Chance hat das offenbar nicht gereicht.

Franziska Hildebrand muss zurück in den Biathlon-IBU-Cup

Zwar hat der Deutsche Verband sein Aufgebot für den anstehenden Weltcup vom 16. bis 19. Dezember noch nicht offiziell bekanntgegeben, doch schaffte Hildebrand am Montag selbst Klarheit. „Weiter geht's in Obertilliach“, schrieb sie auf ihrem Instagram-Profil. Dort finden zeitgleich die Rennen im IBU-Cup statt.

In Hochfilzen hatte Hildebrand die erkrankte Anna Weidel ersetzt, nachdem sie sich mit guten Leistungen im IBU-Cup für diesen Platz nachdrücklich empfohlen hatte. In Obertilliach muss die erfahrene Athletin, die noch von der Olympia-Teilnahme träumt, nun weiter Leistung bringen, um den Druck auf den Weltcup-Kader hoch zu halten. Zum Start im Jahr 2022 stehen gleich zwei Weltcups in Deutschland an.