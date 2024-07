Ben Reszel ist ein weltweit anerkannter Triathlontrainer aus Mansfeld-Südharz mit Labor in Eisleben. Wie er es soweit gebracht hat und warum seine Geschichte mit Manipulation begann.

Direkte Datenanalyse am Handy: Triathlontrainer Ben Reszel (r.) und sein Topathlet Braden Currie

Eisleben/MZ. - Ben Reszels Erfolgsgeschichte begann mit einer dreisten Manipulation. Es war damals im Studium der Sportwissenschaften in München, berichtet der inzwischen 38-Jährige aus Helbra im Landkreis Mansfeld-Südharz, als er bei einem Praktikum in der Leistungsdiagnostik „ein wenig kluggeschissen“ habe. „Ich habe hinterfragt, warum ein Parameter immer so sehr beachtet wird, den man beeinflussen kann, indem man CO2 abatmet“, erzählt Reszel.