„Ball des Sports“ in Sachsen-Anhalt ist abgesagt

Magdeburg/MZ - Der traditionelle Ball des Sports in Sachsen-Anhalts ist wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

„Die Entscheidung ist nicht leichtgefallen. Dennoch überwiegt eines: Die Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen“, so LSB-Präsidentin Silke Renk-Lange. Der Ball, auf dem auch die „Sportler des Jahres“ des Landes geehrt werden sollen, hätte am 10. Dezember in Magdeburg stattfinden sollen.

Dagegen soll die Ehrung der deutschen „Sportler des Jahres“ in Baden-Baden offenbar nicht gefährdet sein. „Die Veranstaltung wird stattfinden“, sagte am Dienstag Thomas Fuhrmann, Leiter der Hauptredaktion Sport vom ZDF, in Baden-Baden. Welcher Rahmen und wie viele Zuschauer am 19. Dezember im Kurhaus der Stadt bei der 75. Wahl möglich sein werden, ist allerdings derzeit noch offen.