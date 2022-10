Auch Nils Dunkel ist bei der Turn-WM dabei

Kienbaum/MZ - Nach Lukas Dauser sind auch seine Trainingskollegen Nils Dunkel und Nick Klessing vom SV Halle für die Turn-Weltmeisterschaft in Liverpool (29. Oktober bis 6. November) nominiert worden. Das gab der Deutscher Turn-Bund am Sonntag bekannt. Dunkel hatte sich als Zweiter der zweiten Qualifikation am Samstag in Rüsselsheim direkt für das Team empfohlen.