Cindy Roleder will es nur Monate nach der Geburt ihrer Tochter zu Olympia schaffen. Beim Comeback in Dessau tut sich die SV-Athletin aber schwer.

Cindy Roleder lief bei ihrem Comeback in Dessau eine Zeit von 14,02 Sekunden.

Dessau - Der böige Wind blies Cindy Roleders Hoffnung auf eine schnelle Zeit bei ihrem Blitzcomeback weg: 140 Tage, nachdem die 31-Jährige Mama eines Töchterchens geworden war, musste die Hürdensprinterin beim Anhalt-Meeting in Dessau am Freitagabend die Konkurrenz ziehen lassen. Ein bisschen Wehmut schwang in ihrer Stimme, als sie sagte: „Natürlich habe ich mir das ein wenig anders vorgestellt.“