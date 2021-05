Agit Kabayel boxt in Magdeburg vor 1000 Zuschauern

Boxer Agit Kabayel steigt am 5. Juni in Magdeburg in den Ring.

Magdeburg - Der frühere Box-Europameister Agit Kabayel darf für seinen Kampf am 5. Juni in Magdeburg auf eine große Kulisse hoffen. Wie sein Boxstall SES am Mittwoch mitteilte, sind im Rahmen eines Modellprojekts bis zu 1000 Zuschauer auf der Seebühne in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts zugelassen.

Voraussetzung ist „ein Covid-Antigen-Testing vor Ort“, wie Promoter Ulf Stenforth betonte: „So ist sichergestellt, dass nur negativ getestete Personen teilnehmen.“ Masken können auf den Sitzplätzen abgenommen werden.

Kabayel trifft im Hauptkampf des Abends auf den US-Amerikaner Kevin Johnson. Für den 28-Jährigen ist es nur ein Aufbaukampf, er hofft auf eine baldige WM-Chance. Allerdings hatte der 41 Jahre alte Johnson im August 2020 Yoan Pablo Hernandez bei dessen Comeback durch K.o. besiegt. (dpa)