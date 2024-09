Mathias Eichner ist Chef-Greenkeeper bei RB Leipzig und als solcher sehr erfolgreich: Der Rasen in der Red-Bull-Arena wurde jetzt als bester der Bundesliga geehrt. Der Mann mit dem Gespür fürs Grün sorgt mit seinem Team dafür, dass es sich auf dem Platz spielt wie auf einem Teppich und der Ball gut rollt.

Leipzig/MZ - In der Bundesliga streben die Fußballprofis von RB Leipzig danach, eines Tages Deutscher Meister zu werden. Mathias Eichner und sein Team haben schon mal vorgelegt. Anfang dieses Monats ist der Rasen in der Leipziger Red-Bull-Arena zum ersten Mal als bestes Geläuf der Bundesliga prämiert worden. Als Chef-Greenkeeper ist Eichner sozusagen als Kapitän seines 14-köpfigen Rasenpflegeteams dafür zuständig, dass es sich in Leipzig spielt wie auf einem Teppich.