NHL-Stürmer Rieder im Aufgebot für die Eishockey-WM

Riga - NHL-Stürmer Tobias Rieder zählt von Beginn an zum Aufgebot des deutschen Nationalteams für die Weltmeisterschaft in Riga.

Neben dem 28-Jährigen von den Buffalo Sabres stehen die AHL-Spieler Lean Bergmann und Leon Gawanke als weitere Nordamerika-Profis im Kader, wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Samstag mitteilte. Alle drei hatten in der bisherigen Vorbereitung in Nürnberg noch gefehlt und werden nun in Lettland zum Team stoßen.

Bundestrainer Toni Söderholm berief zunächst 27 Spieler und kann damit noch einen zusätzlichen Spieler nachholen. Die erste WM-Partie steht am Freitag gegen Außenseiter Italien an.