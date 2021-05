NBA: Bonga bei Washington-Pleite weiter außen vor

Boston - Isaac Bongas Washington Wizards müssen um die Teilnahme an den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA zittern. Der Club aus der Hauptstadt unterlag in der Vorqualifikation auswärts den Boston Celtics mit 100:118.

Während die Celtics in der ersten Runde der Playoffs auf die Brooklyn Nets treffen, hat Washington noch die Möglichkeit, mit einem Sieg in der zweiten Partie des sogenannten Play-In-Turniers das Ticket für die Endrunde zu lösen. Gegner sind die Indiana Pacers, die sich in ihrem ersten Spiel mit 144:117 gegen die Charlotte Hornets durchsetzten.

Bonga stand im Kader, kam aber erneut nicht zum Einsatz. Letztmalig stand er am 5. Mai in der regulären Saison auf dem Feld. Entscheidend aus Sicht der Celtics war der Auftritt von Jayson Tatum, der 50 Punkte auflegte.